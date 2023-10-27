Як підтвердити страховий стаж, якщо у вас немає трудової книжки

Питання нарахування стажу досі не відрегульоване. У деяких випадках документальне підтвердження роботи неможливе через втрату архівів, зокрема радянських.

Як підтвердити стаж без трудової книжки

У деяких випадках відомості про досвід роботи підтверджують завдяки іншим документам, оскільки записи у трудовій книжці відсутні. Також додаткові свідчення про стаж можуть бути необхідні, якщо комісія виявила помилки у внесених раніше даних.

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Які документи підтверджують стаж:

трудові договори;

показники свідків;

довідки з місця роботи;

витяги з робочих наказів;

відомості про зарплату (зокрема, банківські перекази).

ФОПи протягом своєї діяльності також набувають стаж.

Особа отримує стаж не тільки під час трудової діяльності, а й у момент:

проходження військової служби (у такому випадку для підтвердження потрібен військовий квиток);

перебування у військово-лікувальних установах, комплектувальних центрах;

навчання на денній формі, у аспірантурі чи під час курсів підвищення кваліфікації.

Жінка, яка народила і перебувала у декреті до 3 років, має право на відшкодування стажу за цей період. У випадку смерті немовля, компенсується час, поки дитина була жива і потребувала материнського догляду.