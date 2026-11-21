Перший місяць зими принесе приємні фінансові зміни для частини українських родин. Держава готує спеціальні щомісячні гарантії, які стануть суттєвою підтримкою для сімейного бюджету.

Кому саме нарахують додаткові гроші у листопаді

Вже цього місяця Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує кільком категоріям громадян мінімальну пенсію, що стартуватиме з 6 800 гривень. Йдеться про потерпілих від катастрофи на Чорнобильській АЕС, які отримали інвалідність через цю трагедію.

Право на посилену фінансову підтримку мають не лише безпосередні ліквідатори, а й громадяни, які проживали на забруднених територіях, евакуйовані особи та діти з інвалідністю, пов'язаною з наслідками аварії. Головна умова – наявність підтвердження від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про зв'язок хвороби з впливом радіації.

Важливо! Призначення такої пенсії відбувається незалежно від вашого загального страхового стажу.

Які суми гарантує держава у 2026 році

Згідно з урядовими постановами, мінімальні виплати для постраждалих від каліцтва чи хвороби внаслідок Чорнобильської аварії чітко фіксовані. Для третьої групи та дітей з інвалідністю сума становить 6 813 гривень, для другої групи – 8 838 гривень, а для першої – 11 048 гривень.

Водночас для самих ліквідаторів аварії на АЕС діють ще вищі гарантії, які прив'язані до середньої зарплати. Так, особи з третьою групою інвалідності отримують 12 392 гривні, з другою – 16 522 гривні, а перша група дає право на виплату у розмірі 20 653 гривні.

Що потрібно зробити для оформлення виплат

Щоб гроші почали надходити на картку, необхідно підготувати спеціальний пакет документів та звернутися до ПФУ. Вам знадобляться заява, паспорт, ідентифікаційний код, чорнобильське посвідчення та медичний висновок про причинний зв'язок інвалідності з аварією. Також варто додати довідку з банку з реквізитами у форматі IBAN.

Подати документи можна дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ, авторизувавшись за допомогою "Дія.Підпис". Якщо вам зручніше офлайн-формат, зверніться особисто до будь-якого сервісного центру фонду або місцевого ЦНАПу.

Які ще бонуси та обмеження діють для пенсіонерів цієї осені

Нагадаємо, що у грудні діють й інші програми підтримки, зокрема вікові доплати для тих, чия загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень. Українці віком від 70 років автоматично отримують додаткові 300 гривень, від 75 років – 456 гривень, а після 80 років ця сума зростає до 570 гривень.

Як вже повідомлялося, для більшості українців з 1 січня 2026 року загальний максимальний розмір пенсії жорстко обмежений 10 прожитковими мінімумами і становить 25 950 гривень. Пенсіонерам також варто пам'ятати: якщо ви влаштувалися на роботу і не повідомили про це державу, фонд має законне право примусово списувати до 20% від щомісячних нарахувань.