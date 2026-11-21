Кому именно начислят дополнительные деньги в декабре

Уже в этом месяце Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит нескольким категориям граждан минимальную пенсию, размер которой составит от 6 800 гривен. Речь идет о пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, получивших инвалидность в результате этой трагедии.

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Право на усиленную финансовую поддержку имеют не только непосредственные ликвидаторы, но и граждане, проживавшие на загрязненных территориях, эвакуированные лица и дети с инвалидностью, связанной с последствиями аварии. Главное условие – наличие подтверждения от медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о связи заболевания с воздействием радиации.

Важно! Назначение такой пенсии происходит независимо от вашего общего страхового стажа.

Какие суммы гарантирует государство в 2026 году

Согласно правительственным постановлениям, минимальные выплаты для пострадавших от увечий или заболеваний в результате Чернобыльской аварии четко зафиксированы. Для третьей группы и детей с инвалидностью сумма составляет 6 813 гривен, для второй группы – 8 838 гривен, а для первой – 11 048 гривен.

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В то же время для самих ликвидаторов аварии на АЭС действуют еще более высокие гарантии, привязанные к средней зарплате. Так, лица с третьей группой инвалидности получают 12 392 гривны, со второй – 16 522 гривны, а первая группа дает право на выплату в размере 20 653 гривны.

Что нужно сделать для оформления выплат

Чтобы деньги начали поступать на карту, необходимо подготовить специальный пакет документов и обратиться в ПФУ. Вам понадобятся заявление, паспорт, идентификационный код, чернобыльское удостоверение и медицинское заключение о причинно-следственной связи инвалидности с аварией. Также следует приложить справку из банка с реквизитами в формате IBAN.

Подать документы можно удаленно через веб-портал электронных услуг ПФУ, авторизовавшись с помощью "Дія.Підпис". Если вам удобнее офлайн-формат, обратитесь лично в любой сервисный центр фонда или местный ЦПАУ.

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Что еще за льготы и ограничения действуют для пенсионеров этой осенью

Напомним, что в декабре действуют и другие программы поддержки, в частности "возрастные надбавки " для тех, чья общая пенсия не превышает 10 340 гривен. Украинцы в возрасте от 70 лет автоматически получают дополнительные 300 гривен, от 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет эта сумма увеличивается до 570 гривен.

Как уже сообщалось, для большинства украинцев с 1 января 2026 года общий максимальный размер пенсии жестко ограничен 10 прожиточными минимумами и составляет 25 950 гривен. Пенсионерам также стоит помнить: если вы устроились на работу и не сообщили об этом государству, фонд имеет законное право принудительно списывать до 20% от ежемесячных начислений.