Пенсійні надбавки: хто може претендувати на додаткові виплати

Відповідно до закону, жителі гірських районів України мають право на пільги, зокрема підвищену пенсію. Проте не всі громадяни отримують ці надбавки.

Спеціальна надбавка для жителів гірських районів

Такі пенсіонери мають право на додаткові виплати у розмірі 20%, передає 24 Канал із посиланням на закон "Про статус гірських населених пунктів в Україні". Цей закон визначає статус гірських населених пунктів і передбачає для їх жителів низку пільг.

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Зокрема, серед них – підвищена пенсія для тих, хто постійно проживає в таких районах, зауважила адвокатка Анна Даніель.

Розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%. Фінансування збільшення розміру пенсій, передбачене цією частиною, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України,

– зауважила адвокатка.

Надбавка до пенсії, зокрема 20%, передбачена для жителів гірських районів як частина пільг, що діяли до 2025 року. Вона компенсує підвищені витрати на життя в умовах складного природного середовища.

Підвищення пенсій та інших соціальних виплат у таких районах було частиною комплексу заходів для підтримки людей, які живуть в умовах обмежених можливостей розвитку інфраструктури та економіки,

– додала Анна Даніель.

Вона зазначила, що для отримання надбавки до пенсії жителям гірських населених пунктів потрібно підтвердити свій статус. Для цього необхідно мати відповідне посвідчення, що засвідчує проживання, роботу або навчання в такій місцевості.