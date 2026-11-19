У 2026 – 2027 навчальному році державна підтримка студентів стала відчутнішою, оскільки академічні виплати у вишах зросли вдвічі. Однак отримати підвищену стипендію можуть не всі, хто добре навчається.

Хто може отримати підвищену стипендію

Підвищену академічну стипендію призначають студентам денної форми навчання, які здобувають освіту за державним або регіональним замовленням і мають право на таку виплату, зазначають у Міносвіти.

Водночас стипендію отримують не всі студенти-бюджетники.

Важливо посісти одне з найвищих місць у рейтингу успішності. Адже кожен заклад вищої освіти самостійно встановлює ліміт стипендіатів, який коливається від 40 до 45% від загальної кількості бюджетників на курсі.

Тому навіть хороші оцінки не гарантують виплат, оскільки значення має результат порівняно з іншими студентами.

Під час формування рейтингу враховують:

оцінки з усіх предметів;

участь у науковій і науково-технічній діяльності;

активність у громадському житті;

та участь спортивних заходах.

Однак саме навчання має вирішальну вагу.

Складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала,

– йдеться у правилах МОН.

Для першокурсників до першої сесії рейтинг формують за конкурсним балом, з яким вони вступили до університету. Після екзаменів враховують уже результати навчання.

Який розмір стипендій

Підвищена стипендія приблизно на 45,5% більша за звичайну. Розміри встановлені постановою Кабінету Міністрів № 1047 зі змінами, внесеними постановою № 1052 від 19 серпня 2026 року.

З 1 вересня 2026 року академічні стипендії для студентів вишів зросли. Звичайна виплата становить 4 тисячі гривень на місяць, а підвищена за особливі успіхи в навчанні – 5 820 гривень.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями з урядового переліку, суми більші.