Кто может получить повышенную стипендию

Повышенную академическую стипендию назначают студентам дневной формы обучения, которые получают образование по государственному или региональному заказу и имеют право на такую выплату, отмечают в Минобразования.

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В то же время стипендию получают не все студенты-бюджетники.

Важно занять одно из самых высоких мест в рейтинге успеваемости. Ведь каждое высшее учебное заведение самостоятельно устанавливает лимит стипендиатов, который колеблется от 40 до 45% от общего количества бюджетников на курсе.

Поэтому даже хорошие оценки не гарантируют выплаты, поскольку значение имеет результат по сравнению с другими студентами.

При формировании рейтинга учитываются:

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оценки по всем предметам;

участие в научной и научно-технической деятельности;

активность в общественной жизни;

а также участие в спортивных мероприятиях.

Однако именно успеваемость имеет решающее значение.

Доля успеваемости должна составлять не менее 90 процентов рейтингового балла– говорится в правилах МОН.

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Для первокурсников до первой сессии рейтинг формируется на основе конкурсного балла, с которым они поступили в университет. После экзаменов учитываются уже результаты учебы.

Каков размер стипендий

Повышенная стипендия примерно на 45,5% превышает обычную. Размеры установлены постановлением Кабинета Министров № 1047 с изменениями, внесенными постановлением № 1052 от 19 августа 2026 года.

С 1 сентября 2026 года академические стипендии для студентов вузов увеличились. Обычная выплата составляет 4 тысячи гривен в месяц, а повышенная за особые успехи в учебе – 5 820 гривен.

Для студентов, обучающихся по специальностям из правительственного перечня, суммы выше.