Об урегулировании механизма предоставления соцстипендий в рамках постановления Кабмина от 16 декабря 2022 сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Также рассказал, что делать таким студентам, если право на получение выплат по ним нарушили.

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Кто имеет право на социальную стипендию

Получить эти выплаты могут студенты (курсанты), которые учатся на безвозмездной форме в колледжах на дневной и дуальной форме, а также в государственных вузах на дневной форме обучения. В частности:

лица в возрасте 18 – 23 лет, оставшиеся во время учебы в вузе без родителей, защищавших Украину;

лица, пострадавшие во время Революции Достоинства;

участники боевых действий и их дети, которые к 23 годам закончат вуз;

дети, чей отец или мать погибли или умерли во время или из-за массовых акций гражданского протеста;

дети-переселенцы;

дети погибших, умерших или пропавших без вести участников Революции Достоинства, боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны защитников Украины, если закончат вуз до 23 лет;

дети, проживающие на линии столкновения.

С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Как получить соцстипендию

Чтобы получить социальные выплаты, студент должен обратиться в свой вуз с соответствующим заявлением. При этом указать:

фамилия, имя и отчество;

число, месяц, год рождения;

место жительства;

серию и номер украинского паспорта;

идентификационный код;

номер записи в Едином государственном демографическом реестре, если есть;

кем и когда выдан студенческий билет;

основание для получения соцстипендии.

Выплату этих стипендий осуществляют местные органы соцзащиты через вузы из соответствующих документов.

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Сколько получат студенты

Информацию о размерах стипендий можно найти на сайте МОН по ссылке. Также о том, какую стипендию получат студенты колледжей и вузов, смотрите ниже.

Размер соцстипендий студентов колледжей / МОН



Размер соцстипендий студентов вузов / МОН

Что делать, если ваше право на стипендию нарушили

Если ваше право на получение соцстипендии нарушили, вы можете обратиться к главе ВУЗа, Минобразования или Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, а также в суд.