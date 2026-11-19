Хто може отримати підвищену стипендію

Підвищену академічну стипендію призначають студентам денної форми навчання, які здобувають освіту за державним або регіональним замовленням і мають право на таку виплату, зазначають у Міносвіти.

Adv

Водночас стипендію отримують не всі студенти-бюджетники.

Важливо посісти одне з найвищих місць у рейтингу успішності. Адже кожен заклад вищої освіти самостійно встановлює ліміт стипендіатів, який коливається від 40 до 45% від загальної кількості бюджетників на курсі.

Тому навіть хороші оцінки не гарантують виплат, оскільки значення має результат порівняно з іншими студентами.

Під час формування рейтингу враховують:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

оцінки з усіх предметів;

участь у науковій і науково-технічній діяльності;

активність у громадському житті;

та участь спортивних заходах.

Однак саме навчання має вирішальну вагу.

Складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала– йдеться у правилах МОН.

Реклама

Для першокурсників до першої сесії рейтинг формують за конкурсним балом, з яким вони вступили до університету. Після екзаменів враховують уже результати навчання.

Який розмір стипендій

Підвищена стипендія приблизно на 45,5% більша за звичайну. Розміри встановлені постановою Кабінету Міністрів № 1047 зі змінами, внесеними постановою № 1052 від 19 серпня 2026 року.

З 1 вересня 2026 року академічні стипендії для студентів вишів зросли. Звичайна виплата становить 4 тисячі гривень на місяць, а підвищена за особливі успіхи в навчанні – 5 820 гривень.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями з урядового переліку, суми більші.