Які студенти можуть оримувати підвищену стипендію / Фото:
У 2026 – 2027 навчальному році державна підтримка студентів стала відчутнішою, оскільки академічні виплати у вишах зросли вдвічі. Однак отримати підвищену стипендію можуть не всі, хто добре навчається.
Хто може отримати підвищену стипендію
Підвищену академічну стипендію призначають студентам денної форми навчання, які здобувають освіту за державним або регіональним замовленням і мають право на таку виплату, зазначають у Міносвіти.
Водночас стипендію отримують не всі студенти-бюджетники.
Важливо посісти одне з найвищих місць у рейтингу успішності. Адже кожен заклад вищої освіти самостійно встановлює ліміт стипендіатів, який коливається від 40 до 45% від загальної кількості бюджетників на курсі.
Тому навіть хороші оцінки не гарантують виплат, оскільки значення має результат порівняно з іншими студентами.
Під час формування рейтингу враховують:
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
- оцінки з усіх предметів;
- участь у науковій і науково-технічній діяльності;
- активність у громадському житті;
- та участь спортивних заходах.
Однак саме навчання має вирішальну вагу.
Складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала
Для першокурсників до першої сесії рейтинг формують за конкурсним балом, з яким вони вступили до університету. Після екзаменів враховують уже результати навчання.
Який розмір стипендій
Підвищена стипендія приблизно на 45,5% більша за звичайну. Розміри встановлені постановою Кабінету Міністрів № 1047 зі змінами, внесеними постановою № 1052 від 19 серпня 2026 року.
З 1 вересня 2026 року академічні стипендії для студентів вишів зросли. Звичайна виплата становить 4 тисячі гривень на місяць, а підвищена за особливі успіхи в навчанні – 5 820 гривень.
Для студентів, які навчаються за спеціальностями з урядового переліку, суми більші.
Розміри академічних стипендій для студентів закладів вищої освіти з 1 вересня 2026 року
|Категорія стипендії
|Розмір на місяць
|Ординарна (звичайна) академічна стипендія
|4 000 гривень
|Підвищена академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні
|5 820 гривень
|Звичайна стипендія для визначених спеціальностей
|5 100 гривень
|Підвищена стипендія для визначених спеціальностей
|7 420 гривень
|Іменна та академічна стипендії Кабінету Міністрів України
|8 000 гривень
|Іменна стипендія Верховної Ради України імені Івана Огієнка
|9 700 гривень
|Академічна стипендія Президента України
|10 000 гривень
Для студентів коледжів з 1 вересня 2026 року звичайна академічна стипендія становить 3 020 гривень, а за спеціальностями з підвищеним розміром – 3 860 гривень.
Нагадаємо, окрім академічної, студенти в Україні можуть отримувати соціальну стипендію, яку призначають не за успіхи в навчанні, а за належність до визначених законом пільгових категорій. Зокрема, на неї можуть претендувати діти-сироти, діти учасників бойових дій і загиблих захисників України, а також окремі категорії внутрішньо переміщених осіб.
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