"Замороження" соціальних стандартів в Україні: що чекає на українців у найближчі роки

Кабмін передав до Верховної Ради трирічну бюджетну декларацію, де пропонує "заморозити" рівень соцстандартів до 2028 року. На основі цієї декларації уряд готуватиме проєкт держбюджету на 2025 рік.

Чи заморозять прожитковий мінімум та мінімалку

У своїй Бюджетній декларації на 2025 – 2027 роки Кабмін пропонує відмовитися від збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

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Так, мінімальна зарплата залишиться на рівні 2024 року та складатиме 8 000 гривень. Відповідно прожитковий мінімум на одну особу теж буде на рівні 2024 року:

для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

для працездатних осіб – 3 028 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривню.

Втім, у Верховній Раді вже заявили, що цей підхід занадто суворий, враховуючи зростання тарифів і інфляцію. Зокрема, нардеп Данило Гетманцев назвав цю дію занадто жорсткою та наголосив, що таке "замороження" потребує розгляду та дискусії у парламенті. За словами нардепа, уряд має висловити свої пропозиції відносно цього питання.