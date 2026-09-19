Пенсія буде на 4 тисячі більша: чи зросте мінімальна виплата восени

Осінній сезон приніс приємні фінансові зміни для частини українських громадян, які потребують особливої підтримки. Держава переглянула гарантовані суми, забезпечивши суттєве зростання щомісячних надходжень.

Кому саме перерахували виплати та які суми нарахують?

Цієї осені підвищені мінімальні пенсії продовжать отримувати сім'ї загиблих та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України.

Після весняного перегляду гарантована виплата для частини одержувачів збільшилася майже на 4 000 гривень, про що свідчить відповідна постанова Кабінету Міністрів №674.

Якими є нові мінімальні межі для різних категорій?

Держава встановила чітку градацію виплат залежно від складу родини.

Якщо пенсія призначена двом і більше членам сім'ї (крім непрацездатних батьків або одного з подружжя) чи дітям загиблих військовослужбовців, мінімальна сума зросла на 3 920 гривень і тепер становить 10 020 гривень.

Ще вищу планку зафіксували для непрацездатних членів сімей – матері, батька, дружини, чоловіка або дітей, які отримують соціальну допомогу замість пенсії. Для них щомісячна виплата збільшилася на 5 100 гривень, досягнувши позначки у 12 810 гривень.

Уряд гарантує, що надалі ці суми щороку індексуватимуться, а Пенсійний фонд здійснюватиме перерахунок автоматично.

Як правильно оформити документи на отримання грошей?

Якщо ви оформлюєте пенсію у зв'язку із втратою годувальника вперше, необхідно звернутися до уповноваженого підрозділу міністерства чи відомства, де проходив службу військовослужбовець.

Важливо! До заяви обов'язково додайте паспорт, документи про родинні зв'язки, підтвердження права на пенсію та реквізити банківського рахунку.

У випадку, коли така пенсія вже була призначена раніше, заяву слід подавати безпосередньо до Пенсійного фонду. Зробити це можна максимально швидко онлайн – достатньо авторизуватися на вебпорталі ПФУ та завантажити скан-копії документів.

Які ще пенсійні бонуси доступні українцям цієї осені?

Нагадаємо, що це не єдині зміни у соціальній сфері, які діють у вересні. Як вже повідомлялося раніше, для українських військових зі статусом УБД продовжують діяти підвищені гарантії – їхня мінімальна пенсія становить 6 197 гривень.

Крім того, фінансові бонуси передбачені для жінок, які виховали п'ятьох і більше дітей – вони отримують від 908 гривень доплати. Також непрацюючі військові пенсіонери можуть оформити понад 1 300 гривень надбавки за кожного непрацездатного члена родини, якого вони утримують.