Коли пенсіонерам чекати наступне підняття пенсій
У березні проіндексували на 19,7% виплати непрацюючим пенсіонерам. А от тим хто працює уряд збільшив виплати з 1 квітня та запланував ще одне підвищення з 1 червня.
Підвищення пенсій з 1 квітня
Працюючі пенсіонери, яким підвищили виплати з 1 квітня, отримають виплати по-новому лише у червні. Однак, це будуть одразу виплати за три місяці.
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У Пенсійному Фонді пояснили, що це станеться через те, що дані про сплачені внески із заробітних плат у поточному році надходять із запізненням. Квітневе підвищення стосувалось близько 600 тисяч українців.
Кого стосувалось підвищення з 1 квітня
- Працюючих пенсіонерів, які мають не менше 35 років стажу та виплату щонайменше 7 000 гривень.
- Працюючі пенсіонери станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу.
- Тих, у кого з моменту призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло два роки.
Індексація з 1 липня
Ще одна індексація пенсій цьогоріч відбудеться з 1 липня. Підвищення стосуватиметься спеціальних пенсій. Тож вищі на 19,7% виплати отримають науковці, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування.