Коли пенсіонерам чекати наступне підняття пенсій

У березні проіндексували на 19,7% виплати непрацюючим пенсіонерам. А от тим хто працює уряд збільшив виплати з 1 квітня та запланував ще одне підвищення з 1 червня.

Підвищення пенсій з 1 квітня

Працюючі пенсіонери, яким підвищили виплати з 1 квітня, отримають виплати по-новому лише у червні. Однак, це будуть одразу виплати за три місяці.

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У Пенсійному Фонді пояснили, що це станеться через те, що дані про сплачені внески із заробітних плат у поточному році надходять із запізненням. Квітневе підвищення стосувалось близько 600 тисяч українців.

Кого стосувалось підвищення з 1 квітня

Працюючих пенсіонерів, які мають не менше 35 років стажу та виплату щонайменше 7 000 гривень.

Працюючі пенсіонери станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу.

Тих, у кого з моменту призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло два роки.

Індексація з 1 липня

Перерахунок був індивідуальний та автоматичний, додатково звертатися нікуди не потрібно.

Ще одна індексація пенсій цьогоріч відбудеться з 1 липня. Підвищення стосуватиметься спеціальних пенсій. Тож вищі на 19,7% виплати отримають науковці, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування.