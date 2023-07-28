Перерахунок пенсій у серпні 2023: кому чекати надбавок
У 2023 році в Україні уже відбулося декілька індексацій пенсій. В останнє — у липні. Коли очікуються наступні надбавки та, яких категорій вони стосуватимуться, розповідаємо далі.
Чи буде підвищення пенсій у серпні
Останнє підвищення пенсій відбулося у липні. Тоді надбавки отримали вчені, держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування.
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Розмір доплат у липні:
- 659 осіб отримали надбавку в середньому 1 450,98 гривні;
- 16 989 пенсіонерів – 1 046,7 гривні;
- 1 574 особи – 634,89 гривні;
- 197 громадян – 422,51 гривні.
Як зазначає уряд, у серпні доплат не планується. Виключення складатимуть громадяни, що досягли 70, 75, 80 років – вони отримають вікову надбавку.
Як отримати надбавки до пенсії
Згідно із чинним законодавством, пенсіонери в Україні можуть отримати спеціальні надбавки.
На доплату у розмірі 800 гривень мають право:
- особи, що потребують спеціального догляду;
- пенсіонери, що проживають самостійно;
- громадяни віком від 80 років.
Вікова надбавка до пенсії:
- від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно 496 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Також у серпні 2023 року деякі пенсіонери отримують традиційну виплату до Дня Незалежності. До цього числа входять:
- жертви нацистських переслідувань;
- ветерани АТО та Революції Гідності;
- інваліди І, ІІ, ІІІ груп;
- учасники війни;
- особи, що мають особливі заслуги перед державою.
Уряд заявляє, що вірогідно перерахунку пенсій до кінця року не буде. Через складну економічну ситуацію якісне підвищення виплат просто неможливо провести.