Перерахунок пенсій: чи зміниться розмір пенсій до кінця 2023 року

Складна економічна ситуація в Україні, змушує органи державної влади зменшувати кількість соціальної допомоги населенню. Попри це, у 2023 році уряд уже запроваджував підвищення пенсій.

Чи буде підвищення пенсій у 2023 році

Останній перегляд розміру пенсій відбувся у березні 2023 року. До кінця 2024 року нових індексацій не планується.

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Які пенсії отримують українці

Розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів варіюється відповідно до індивідуальних характеристик. Якщо, особа має повний трудовий стаж, розмір мінімальних виплат для неї починається з 2 760 гривень.

Нарахування страхового стажу відбувається відповідно до кількості пропрацьованих років на певній спеціальності.

Мінімальна пенсійна виплата, яку отримають українці – 2 093 гривні. Це сума, що нараховується пенсіонерам, які не отримали достатньої кількості стажу і продовжують працювати.

Максимальний розмір пенсії – 20 930 гривень.

Як пенсіонери можуть збільшити свою пенсію

Українські пенсіонери можуть значно збільшити розмір своїх виплат, завдяки надбавкам. Які додаткові виплати вони можуть отримати:

800 гривень для людей у складному становищі:

особам, які старше 80 років і не мають працездатних родичів;

громадянам, що проживають самостійно;

людям, що потребують особливого догляду.

Для нарахування цієї надбавки потрібно звернутися у ПФУ.

Вікові виплати

300 гривень отримують пенсіонери від 70 до 74 років;

496 гривень – від 75 до 79 років;

570 гривень – від 80 років.

Ця надбавка нараховується автоматично, після того, як особа досягає визначеного віку.