Будет ли повышение пенсий в 2023 году

Последний пересмотр размера пенсий прошел в марте 2023 года. До конца 2024 г. новых индексаций не планируется.

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Какие пенсии получают украинцы

Размер минимальной пенсии для пенсионеров варьируется в соответствии с индивидуальными характеристиками. Если лицо имеет полный трудовой стаж, размер минимальных выплат для него начинается с 2 760 гривен.

Минимальная пенсионная выплата, которую получат украинцы – 2093 гривны. Это сумма, начисляемая пенсионерам, которые не получили достаточного количества стажа и продолжают работать.

Максимальный размер пенсии – 20930 гривен.

Как пенсионеры могут увеличить свою пенсию

Украинские пенсионеры могут значительно увеличить размер своих выплат благодаря надбавкам. Какие дополнительные выплаты они могут получить:

800 гривен для людей в сложном положении:

  • лицам старше 80 лет и не имеющим трудоспособных родственников;
  • гражданам, проживающим самостоятельно;
  • людям, нуждающимся в особом уходе.

Для начисления этой надбавки следует обратиться в ПФУ.

Возрастные выплаты

  • 300 гривен получают пенсионеры от 70 до 74 лет;
  • 496 гривен – от 75 до 79 лет;
  • 570 гривен – от 80 лет.

Эта надбавка начисляется автоматически после того, как лицо достигает определенного возраста.