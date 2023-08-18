Будет ли повышение пенсий в 2023 году

Последний пересмотр размера пенсий прошел в марте 2023 года. До конца 2024 г. новых индексаций не планируется.

Читайте также Начислят ли пенсию в Украине, если вы работали за границей

Какие пенсии получают украинцы

Размер минимальной пенсии для пенсионеров варьируется в соответствии с индивидуальными характеристиками. Если лицо имеет полный трудовой стаж, размер минимальных выплат для него начинается с 2 760 гривен.

Заметьте! Начисление страхового стажа производится в соответствии с количеством проработанных лет на определенной специальности.

Минимальная пенсионная выплата, которую получат украинцы – 2093 гривны. Это сумма, начисляемая пенсионерам, которые не получили достаточного количества стажа и продолжают работать.

Максимальный размер пенсии – 20930 гривен.

На размер пенсии напрямую влияет размер прожиточного минимума.

Как пенсионеры могут увеличить свою пенсию

Украинские пенсионеры могут значительно увеличить размер своих выплат благодаря надбавкам. Какие дополнительные выплаты они могут получить:

800 гривен для людей в сложном положении:

лицам старше 80 лет и не имеющим трудоспособных родственников;

гражданам, проживающим самостоятельно;

людям, нуждающимся в особом уходе.

Для начисления этой надбавки следует обратиться в ПФУ.

Возрастные выплаты

300 гривен получают пенсионеры от 70 до 74 лет;

496 гривен – от 75 до 79 лет;

570 гривен – от 80 лет.

Эта надбавка начисляется автоматически после того, как лицо достигает определенного возраста.