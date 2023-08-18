Будет ли повышение пенсий в 2023 году
Последний пересмотр размера пенсий прошел в марте 2023 года. До конца 2024 г. новых индексаций не планируется.
Читайте также Начислят ли пенсию в Украине, если вы работали за границей
Какие пенсии получают украинцы
Размер минимальной пенсии для пенсионеров варьируется в соответствии с индивидуальными характеристиками. Если лицо имеет полный трудовой стаж, размер минимальных выплат для него начинается с 2 760 гривен.
Минимальная пенсионная выплата, которую получат украинцы – 2093 гривны. Это сумма, начисляемая пенсионерам, которые не получили достаточного количества стажа и продолжают работать.
Максимальный размер пенсии – 20930 гривен.
Как пенсионеры могут увеличить свою пенсию
Украинские пенсионеры могут значительно увеличить размер своих выплат благодаря надбавкам. Какие дополнительные выплаты они могут получить:
800 гривен для людей в сложном положении:
- лицам старше 80 лет и не имеющим трудоспособных родственников;
- гражданам, проживающим самостоятельно;
- людям, нуждающимся в особом уходе.
Для начисления этой надбавки следует обратиться в ПФУ.
Возрастные выплаты
- 300 гривен получают пенсионеры от 70 до 74 лет;
- 496 гривен – от 75 до 79 лет;
- 570 гривен – от 80 лет.
Эта надбавка начисляется автоматически после того, как лицо достигает определенного возраста.