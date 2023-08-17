Начислят ли вам пенсию в Украине Украинцы, находившиеся всю жизнь на заработках, имеют право на украинскую пенсию. В этом случае стаж рассчитывается индивидуально. Читайте также Уровень безработицы упал вдвое: украинцы постепенно выходят на работу Если вы работали в государстве с которым у Украины есть договор о сохранении страхового стажа, начисления происходят без изменений. Какие это страны: Польша;

Болгария;

Испания;

Португалия;

Чехия;

Эстония;

Литва;

Латвия;

Словакия. Заметьте! Не смотря на то, что страховой стаж из другой страны учитывается равноценно. на размер пенсии влияет только период работы в Украине.

Чтобы получить начисление стажа, вам нужно подать документы в ПФУ и засвидетельствовать зарубежный стаж.

Как влияет на пенсию страховой стаж

Именно от количества страхового стажа зависит размер пенсии и время, когда пенсионер сможет на нее выйти.

Чтобы пойти на заслуженный отдых в 60 лет, вам нужно иметь такое количество страхового стажа:

в 2023 году – от 30 лет стажа;

в 2024 году – от 31 года стажа;

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

А в 63 года:

в 2023 году – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Чтобы уйти на пенсию в 65 лет в 2023 году, вам нужно иметь минимум 15 отработанных лет.

Напомним! Украинцы могут заключить договор с ПФУ, чтобы докупить необходимый стаж. Это могут быть ежемесячные платежи, по состоянию на 2023 год – это 1474 гривны, или единственный взнос – 34 320 гривен.