Чи нарахують вам пенсію в Україні Українці, які перебували усе життя на заробітках, мають право на українську пенсію. У такому випадку стаж розраховується індивідуально. Читайте також Рівень безробіття впав вдвічі: українці поступово виходять на роботу Якщо ви працювали у державі з якою Україна має договір про збереження страхового стажу, нарахування відбуваються без змін. Які це країни: Польща;

Болгарія;

Іспанія;

Португалія;

Чехія;

Естонія;

Литва;

Латвія;

Словаччина. Зауважте! Не дивлячись на те, що страховий стаж з іншої країни враховується рівноцінно. на розмір пенсії впливає лише період роботи в Україні.

Щоб отримати нарахування стажу, вам потрібно подати документи у ПФУ та засвідчити закордонний стаж.

Як впливає на пенсію страховий стаж

Саме від кількості страхового стажу залежить розмір пенсії та час, коли пенсіонер зможе на неї вийти.

Щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років, вам потрібно мати таку кількість страхового стажу:

у 2023 році – від 30 років стажу;

у 2024 році – від 31 року стажу;

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

А у 63 роки:

у 2023 році – від 20 до 30 років стажу;

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Щоб піти на пенсію у 65 років у 2023 році, вам потрібно мати мінімум 15 відпрацьованих років.

Нагадаємо! Українці можуть укласти договір з ПФУ аби докупити необхідний стаж. Це можуть бути щомісячні платежі, станом на 2023 рік – це 1 474 гривні, або єдиний внесок – 34 320 гривень.