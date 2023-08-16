Як змінився рівень безробіття в Україні

У липні цього року кількість безробітних українців скоротилася до 112,3 тисячі, проти минулого показника у 296,7 тисячі. Нині серед них 80,5 тисячі жінок та близько 32 тисяч чоловіків.

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Зверніть увагу! Кількість осіб, які отримують допомогу з безробіття впала до 47,2 тисячі осіб, тоді як раніше показник становив 244,4 тисячі осіб.

У серпні навантаження на одне вільне робоче місце становить 2 людини, тоді як на ринку 47,5 тисяч вакантних посад.

Андрющенко розповів, яка ситуація з роботою у Маріуполі

У працівників, які обслуговують окупаційний "корпус", проблем з роботою та зарплатою немає, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Де виникають проблеми з вакансіями – в окупаційній "адміністрації". Виникають проблеми у комунальних підприємствах, по школах, по лікарнях. Там, де суто "бюджетники". Тому що зарплата "бюджетників" в окупованому Маріуполі наднизька,

– пояснив він.

Натомість самі росіяни не хочуть їхати в окуповане місто за такі гроші. Тоді як українці, які залишилися в місті, теж не погоджуються працювати на окупаційну "адміністрацію" та бізнес, що виплачують низьку заробітну плату.