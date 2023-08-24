Індексація пенсій у 2024 році: чи відбудеться збільшення пенсій в Україні
При введенні воєнного стану уряд наголосив на тому, що це пряма підстава для перенесення індексацій пенсій до кінця бойових дій. Однак, у Мінсоцполітики заявили, що збільшення соціальних виплат у 2024 році можливе.
Чи буде підвищення пенсій у 2024 році
Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, у бюджет України у 2024 році включено індексації пенсійних виплат. Тобто збільшення пенсій, вірогідно, таки відбудеться.
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Про це заявила міністерка Жолнович в ефірі телемарафону – повідомляє 24 Канал.
Ми плануємо, тобто ми зараз формуємо наш бюджетний запит, якраз зараз відпрацьовуємо його максимально і плануємо подати відповідні цифри для того, щоб говорити щонайменше про таку ж саму індексацію, як була в цьому році.
Розмір пенсій в Україні зараз
Під час останньої індексації у березні 2023 року розмір мінімальних виплат для деяких категорій населення підвищився на суму від 100 до 1 500 гривень.
Загалом розмір пенсії зріс на 688,85 гривні, це – 14,9% 5. В середньому зараз українці отримують 5 311,44 гривні.Зауважте! Інфляція з початку 2023 року в Україні становить 4,6%.
Скільки отримують пенсіонери:
- 0,6% пенсіонерів мають пенсію – 1 227,80 гривень;
- 29,5% мають від 2 001 до 3 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень.
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 10,4%- понад 10 000 гривень.