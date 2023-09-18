Хто може збільшити пенсію на 20%: пояснив Кабмін
Джерело:ВРУ
Деякі пенсіонери можуть значно збільшити розмір своїх виплат, через своє місце проживання. Понад 50 тисяч жителів Закарпаття уже отримали ці надбавки.
Хто може отримати більшу пенсію
Громадяни, що проживають на території гірської місцевості, мають право на додаткові виплати. Для цього необхідно оформити спеціальне посвідчення.
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Щоб отримати цей документ, необхідно звернутися у ПФУ із відповідною заявою. Посвідчення надається особі протягом наступних 30 днів.Зауважте! Для отримання посвідчення, необхідно надати документ, що засвідчує вашу реєстрацію у населеному пункті, який відноситься до "гірських".
До прикладу, на Закарпатті більш ніж 190 населених пунктів відносяться до "гірських". Дізнатися чи діють такі умови у вашому регіоні, можна через ПФУ.
ВПО також можуть отримати цю надбавку. Щоб довести своє місцепроживання на території, "переселенець" має отримати статус жителя вказаного населеного пункту. Таке посвідчення надається у місцевому ЦНАПі або через муніципальну владу.
Як збільшити пенсію в Україні
Завдяки наявним надбавкам, українці можуть підвищити розмір своїх пенсійних виплат. Які доплати існують зараз:
- Вікова
Як тільки пенсіонер досягає певного віку, він автоматично отримує цю надбавку до пенсії.
- особи віком від 70 до 74 років включно мають доплату 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 579 гривень.
Якщо пенсія уже нарахована і певний вік настав після, то зміни почнуться з наступного місяця.
- Через особливі умови
Пенсіонери мають право на 800 грн доплати, якщо:
- вони проживають самостійно і не мають працездатних родичів;
- особа має значні проблеми зі здоров'ям і потребує особливого догляду;
- громадянин старше 80 років і не може самостійно забезпечити себе.