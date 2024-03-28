Результати індексації: хто з пенсіонерів не відчув підвищення випалт

28 березня 2024, 11:02
Читать новость на русском

Джерело:

ПФУ

25 березня офіційно закінчилось фінансування пенсійних виплат від ПФУ. Деякі пенсіонери залишились незадоволеними результатами індексації.

Якою була індексація цьогоріч

Внаслідок березневої індексації, пенсії українців зросли на щонайменше 100 гривень. А от максимальне збільшення сягнуло 1 500 гривень.

Читайте також Війна, ЧАЕС та інвалідність : за яких обставин на пенсію можна піти достроково

Показник індексації склав – 1,0796, тобто виплати були перераховані на 7,96%. В середньому пенсії українців зросли на 397,07 гривень.

Проіндексовані пенсійні виплати таких осіб:

  • цивільні пенсіонери – 9,5 мільйонів людей;
  • колишні працівники силових відомств – 596 тисяч громадян;
  • особи, які мають інвалідність або тяжку хворобу внаслідок аварії на ЧАЕС – 97,8 тисячі осіб.

У кого не змінились виплати

Є пенсіонери, чиї виплати майже не зазнали змін. Йдеться про:

  • осіб, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;
  • отримувачів максимальної пенсії (зараз це 23 610 гривень);
  • громадян чиї виплати менші за мінімальні.

Якщо особі нарахували пенсію меншу за мінімальну, вона отримує спеціальну надбавку. Ця доплата "дотягує" виплату до гарантованого розміру. Після індексації надбавка анулюється. А сума підвищення сягає розміру доплати. Тобто індексація є, але, по факту, вона не відчувається.

Зверніть увагу! Виплати суддів та прокурорів, не підпали під індексацію, оскільки вони уже мають максимальний розмір.
Автор: Анастасія Зорик