Результати індексації: хто з пенсіонерів не відчув підвищення випалт
Джерело:ПФУ
25 березня офіційно закінчилось фінансування пенсійних виплат від ПФУ. Деякі пенсіонери залишились незадоволеними результатами індексації.
Якою була індексація цьогоріч
Внаслідок березневої індексації, пенсії українців зросли на щонайменше 100 гривень. А от максимальне збільшення сягнуло 1 500 гривень.
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Показник індексації склав – 1,0796, тобто виплати були перераховані на 7,96%. В середньому пенсії українців зросли на 397,07 гривень.
Проіндексовані пенсійні виплати таких осіб:
- цивільні пенсіонери – 9,5 мільйонів людей;
- колишні працівники силових відомств – 596 тисяч громадян;
- особи, які мають інвалідність або тяжку хворобу внаслідок аварії на ЧАЕС – 97,8 тисячі осіб.
У кого не змінились виплати
Є пенсіонери, чиї виплати майже не зазнали змін. Йдеться про:
- осіб, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;
- отримувачів максимальної пенсії (зараз це 23 610 гривень);
- громадян чиї виплати менші за мінімальні.
Якщо особі нарахували пенсію меншу за мінімальну, вона отримує спеціальну надбавку. Ця доплата "дотягує" виплату до гарантованого розміру. Після індексації надбавка анулюється. А сума підвищення сягає розміру доплати. Тобто індексація є, але, по факту, вона не відчувається.Зверніть увагу! Виплати суддів та прокурорів, не підпали під індексацію, оскільки вони уже мають максимальний розмір.