Якою була індексація цьогоріч

Внаслідок березневої індексації, пенсії українців зросли на щонайменше 100 гривень. А от максимальне збільшення сягнуло 1 500 гривень.

Читайте також Війна, ЧАЕС та інвалідність : за яких обставин на пенсію можна піти достроково

Показник індексації склав – 1,0796, тобто виплати були перераховані на 7,96%. В середньому пенсії українців зросли на 397,07 гривень.

Проіндексовані пенсійні виплати таких осіб:

цивільні пенсіонери – 9,5 мільйонів людей;

колишні працівники силових відомств – 596 тисяч громадян;

особи, які мають інвалідність або тяжку хворобу внаслідок аварії на ЧАЕС – 97,8 тисячі осіб.

У кого не змінились виплати

Є пенсіонери, чиї виплати майже не зазнали змін. Йдеться про:

осіб, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;

отримувачів максимальної пенсії (зараз це 23 610 гривень);

громадян чиї виплати менші за мінімальні.

Якщо особі нарахували пенсію меншу за мінімальну, вона отримує спеціальну надбавку. Ця доплата "дотягує" виплату до гарантованого розміру. Після індексації надбавка анулюється. А сума підвищення сягає розміру доплати. Тобто індексація є, але, по факту, вона не відчувається.

Зверніть увагу! Виплати суддів та прокурорів, не підпали під індексацію, оскільки вони уже мають максимальний розмір.