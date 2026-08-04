Осіннє підвищення пенсій: чи зростуть виплати для людей з інвалідністю III групи

Осінь традиційно викликає запитання щодо можливого перегляду соціальних виплат. З'ясовуємо, чи зміниться розмір пенсії для людей з інвалідністю III групи та від чого це залежить.

Чи піднімуть пенсію по інвалідності III групи восени

Станом на зараз окремого осіннього підвищення пенсій для людей з інвалідністю III групи уряд не анонсував. Якщо нових рішень не буде ухвалено, виплати залишатимуться на нинішньому рівні.

Водночас розмір таких виплат залежить не лише від групи інвалідності. На суму пенсії впливають підстава її призначення, страховий стаж, факт працевлаштування, а для окремих категорій: статус військовослужбовця, ветерана чи постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Які виплати отримують люди з інвалідністю III групи

Як повідомляє Пенсійний фонд, для осіб, яким III групу інвалідності встановили через загальне захворювання або трудове каліцтво, розмір пенсії залежить від того, чи працює людина, а також від її страхового стажу.

Для непрацюючих пенсіонерів мінімальна пенсійна виплата становить 3 406 гривень, а за наявності не менше 35 років страхового стажу у чоловіків або 30 років у жінок – 3 725 гривень.

Якщо ж людина продовжує працювати або здійснює підприємницьку діяльність і не належить до пільгових категорій, мінімальний розмір виплати дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 2 595 гривень.

Які виплати військовим та ветеранам

Для військовослужбовців строкової служби та ветеранів діють окремі правила.

Після індексації з 1 березня 2026 року мінімальна пенсія для військовослужбовців строкової служби з інвалідністю III групи становить:

7 100,60 гривні – для осіб з інвалідністю внаслідок війни;

6 761,40 гривні – якщо інвалідність пов'язана з проходженням військової служби.

Водночас для осіб з інвалідністю III групи внаслідок війни гарантований мінімальний розмір пенсійної виплати з урахуванням усіх надбавок, підвищень та індексації становить 10 625 гривень.

Які виплати отримують постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС?

Як ми вже писали раніше, для людей, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, також встановлено окремі гарантії. Після індексації мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю III групи становить 6 813,09 гривні. Такий самий гарантований мінімум передбачено і для дітей з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.