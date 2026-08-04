Повысят ли осенью пенсию по инвалидности III группы

На данный момент правительство не объявило об отдельном осеннем повышении пенсий для людей с инвалидностью III группы. Если новые решения не будут приняты, выплаты останутся на нынешнем уровне.

В то же время размер таких выплат зависит не только от группы инвалидности. На сумму пенсии влияют основание для ее назначения, страховой стаж, факт трудоустройства, а для отдельных категорий – статус военнослужащего, ветерана или пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

Какие выплаты получают люди с инвалидностью III группы

Как сообщает Пенсионный фонд, для лиц, которым III группа инвалидности установлена в связи с общим заболеванием или производственной травмой, размер пенсии зависит от того, работает ли человек, а также от его страхового стажа.

Для неработающих пенсионеров минимальная пенсионная выплата составляет 3 406 гривен, а при наличии не менее 35 лет страхового стажа у мужчин или 30 лет у женщин – 3 725 гривен.

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Если же человек продолжает работать или осуществляет предпринимательскую деятельность и не относится к льготным категориям, минимальный размер выплаты равен прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, – 2 595 гривен.

Какие выплаты предусмотрены военнослужащим и ветеранам

Для военнослужащих срочной службы и ветеранов действуют отдельные правила.

После индексации с 1 марта 2026 года минимальная пенсия для военнослужащих срочной службы с инвалидностью III группы составляет:

7 100,60 гривен – для лиц с инвалидностью вследствие войны;

6 761,40 гривен – если инвалидность связана с прохождением военной службы.

В то же время для лиц с инвалидностью III группы вследствие войны гарантированный минимальный размер пенсионной выплаты с учетом всех надбавок, повышений и индексации составляет 10 625 гривен.

Какие выплаты получают пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС?

Как мы уже писали ранее, для людей, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, также установлены отдельные гарантии. После индексации минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью III группы составляет 6 813,09 гривен. Так же предусмотрен гарантированный минимум для детей с инвалидностью, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.