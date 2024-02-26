Підвищення пенсії в Україні: у кого зростуть виплати двічі за рік
Люди похилого віку, які вже досягли відповідного пенсійного віку, матимуть можливість отримати збільшення своїх виплат. Цей процес буде розподілений на два етапи і відбудеться навесні.
Кому підвищать пенсії двічі за рік
Двічі за рік виплати підвищать особам, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж. Річ у тім, що пенсії таких українців залежать від мінімальної зарплати в Україні, тож зростатимуть з кожним її підвищенням.
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Наприклад, з 1 січня мінімальна заробітна плата зросла до 7 100 гривень, але підвищення пенсій відбудеться у березні й становитиме – 2 840 гривень.Нагадаємо! Пенсія 65-річних українців з повним стажем складає 40% від мінімальної зарплати.
Також у квітні пенсійні виплати зростуть до 3 200 гривень, оскільки саме тоді мінімальна зарплата українців підніметься до 8 тисяч гривень.
Який розмір повного страхового стажуРозмір повного страхового стажу складає: 30 років – для жінок та 35 років – для чоловіків.
Яким пенсіонерам потрібно пройти ідентифікацію
Пенсіонери, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року, мають пройти ідентифікацію у ПФУ до 31 березня 2024 року, інакше вони втратять свої виплати.
Для того, аби дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, Уряд постановою № 837 від 8 серпня 2023 продовжив термін ідентифікації спочатку до 31 грудня 2023 року, а постановою № 1384 від 27 грудня 2023 – до 31 березня 2024 року
– написали у ПФУ.
Пройти її можна в один зі способів:
- звернутися особисто до відділення АТ "Ощадбанк" або до будь-якого сервісного центру ПФУ з документом, який посвідчує особу;
- за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID) через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
- за допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі ПФУ;
- в закордонній дипломатичній установі України отримати документ, що посвідчує, що особа є живою. Таке посвідчення потрібно направити до територіального органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Це можна зробити поштою або в сканованому вигляді через вебпортал ПФУ.