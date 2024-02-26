Кому повысят пенсии дважды за год

Дважды за год выплаты повысят лицам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим полный страховой стаж. Дело в том, что пенсии таких украинцев зависят от минимальной зарплаты в Украине, поэтому будут расти с каждым ее повышением.

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Например, с 1 января минимальная заработная плата выросла до 7 100 гривен, но повышение пенсий состоится в марте и составит – 2 840 гривен.

Напомним! Пенсия 65-летних украинцев с полным стажем составляет 40% от минимальной зарплаты.

Также в апреле пенсионные выплаты вырастут до 3 200 гривен, поскольку именно тогда минимальная зарплата украинцев поднимется до 8 тысяч гривен.

Какой размер полного страхового стажа Размер полного страхового стажа составляет: 30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин.

Каким пенсионерам нужно пройти идентификацию

Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию в ПФУ до 31 марта 2024 года, иначе они потеряют свои выплаты.

Для того чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, Правительство постановлением № 837 от 8 августа 2023 продлил срок идентификации сначала до 31 декабря 2023, а постановлением № 1384 от 27 декабря 2023 – до 31 марта 2024 года

– написали в ПФУ.

Пройти ее можно одним из способов: