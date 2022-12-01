Пенсії у грудні зросли: для кого і на скільки

1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум, а разом з ним збільшилися і пенсії. Підвищилися також інші соціальні виплати.

Перерахунки виплат відбуваються автоматично, без додаткових звернень пенсіонерів. На скільки саме підвищилися пенсії та надбавки, розповіли у ПФУ.

Цікаво Пенсії з 1 жовтня зросли

На скільки пенсії зросли у грудні

Мінімальна пенсія за віком незайнятим пенсіонерам збільшиться на 66 гривень до 2093 гривень;

Мінімальна пенсія шахтарям збільшиться на 198 гривень до 6279 гривень;

Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника підвищиться на 132 гривні до 4186 гривень;

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни підвищиться на суму від 138 до 429 гривень

Підвищення ветеранам війни та членам сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни зростуть на суму від 6,6 до 33 гривень

Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань зросте на суму від 16,50 гривень до 33 гривень

Пенсії за особливі заслуги перед Україною збільшаться на 13,20 до 26,40 гривень

Максимальний розмір пенсії збільшиться на 660 гривень – до 20 930 гривень

Надбавки донорам збільшаться на 8,10 гривень до 250 гривень

Підвищать також "страхові" пенсії – до рівня 2 500 гривень, або пропорційно наявному страховому стажу. Їх отримують непрацюючі особи з повним страховим стажем.

Підвищення решти соцвиплат

Виплати по безробіттю

Мінімальний розмір по безробіттю – це фіксована сума, розмір якої регулює закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Залежно від розміру страхового стажу українець може розраховувати на 650, або 1,8 тисячі гривень.

Відтак цей розмір виплат залишиться без змін, а от максимальний зросте. Він складає чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб (2 684 гривні), тож з 1 грудня – це 10 736 гривень на місяць.

Аліменти на дитину

Розмір аліментів на дитину залежить від доходів батьків, що не проживають з дитиною. Тож мінімальний (гарантований) розмір аліментів складає 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Відповідно до 6 років він складатиме 1 136 гривень, від 6 до 18 років – 1 416,5 гривень.

Максимальний становить 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку: до 6 років – 22 720 гривень, від 6 до 18 років – 28 330 гривень.

Допомога на дитину

З 1 грудня зросте також допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування та соцдопомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування. Вона так само відрізнятиметься від віку дитини.

Тож на дітей до 6 років будуть нараховувати по 5 680 гривень (2,5 прожиткові мінімуми) та 7 952 гривні (3,5 прожиткового мінімуму) відповідно. На тих кому виповнилось від 6 до 18 років будуть виплачувати 7 082,50 гривні та 9 915,50 гривень відповідно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у 2023 році пенсії теж буде підвищено.