Пенсии в декабре выросли: для кого и на сколько

1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум, а вместе с ним увеличились и пенсии. Повысились и другие социальные выплаты.

Перерасчеты выплат производятся автоматически, без дополнительных обращений пенсионеров. На сколько же повысились пенсии и надбавки, рассказали в ПФУ .

Интересно Пенсии с 1 октября выросли

На сколько пенсии выросли в декабре

Минимальная пенсия по возрасту незанятым пенсионерам увеличится на 66 гривен до 2093 гривен;

Минимальная пенсия шахтерам увеличится на 198 гривен до 6279 гривен;

Минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца повысится на 132 гривны до 4186 гривен;

Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны повысится на сумму от 138 до 429 гривен

Повышение ветеранам войны и членам семьи погибших или умерших ветеранов войны возрастут на сумму от 6,6 до 33 гривен

Повышение жертв нацистских преследований среди лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований вырастет на сумму от 16,50 гривен до 33 гривен

Пенсии за особые заслуги перед Украиной увеличатся на 13,20 до 26,40 гривен

Максимальный размер пенсии увеличится на 660 гривен – до 20 930 гривен

Прибавки донорам увеличатся на 8,10 гривен до 250 гривен

Повысят также "страховые" пенсии - до уровня 2500 гривен, или пропорционально имеющемуся страховому стажу. Их получают неработающие лица с полным страховым стажем.

Повышение остальных соцвыплат

Выплаты по безработице

Минимальный размер по безработице – это фиксированная сумма, размер которой регулирует закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы". В зависимости от размера страхового стажа украинец может рассчитывать на 650 или 1,8 тысячи гривен.

Следовательно, этот размер выплат останется без изменений, а вот максимальный возрастет. Он составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц (2 684 гривны), поэтому с 1 декабря – это 10 736 гривен в месяц.

Алименты на ребенка

Размер алиментов на ребенка зависит от доходов родителей, не проживающих с ребенком. Так что минимальный (гарантированный) размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Согласно 6 годам он будет составлять 1 136 гривен, от 6 до 18 лет – 1 416,5 гривен.

Максимальный составляет 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста: до 6 лет – 22 720 гривен, от 6 до 18 лет – 28 330 гривен.

Помощь на ребенка

С 1 декабря вырастет также помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство и соцпомощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство. Она будет так же отличаться от возраста ребенка.

На детей до 6 лет будут начислять по 5 680 гривен (2,5 прожиточных минимума) и 7 952 гривны (3,5 прожиточного минимума) соответственно. На тех, кому исполнилось от 6 до 18 лет, будут выплачивать 7 082,50 гривны и 9 915,50 гривен соответственно.

Напомним, ранее мы сообщали, что в 2023 году пенсии тоже будут повышены.