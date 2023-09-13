Нова надбавка для пенсіонерів: як отримати підвищену пенсію
Джерело:ПФУ
Українські пенсіонери мають декілька видів надбавок. Деякі виплати нараховуються автоматично, за іншими потрібно звернутися у індивідуальному порядку у ПФУ.
Яку надбавку запровадили для українців
Українці, які отримали понаднормовий стаж мають право отримати компенсацію за кожен додатковий рік. Про це розказала представниця ПФУ – Лариса Дика, повідомляє 24 Канал.
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Станом на тепер, стаж вважається понаднормовим, якщо він перевищує 30 років у жінок і 35 років у чоловіків. Дика пояснила, як саме вираховується надбавка.
За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, але не більш як на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, зараз – 2 093 гривень. Відповідно, максимум доплати за рік складає 20,93 гривні.Зауважте! Понаднормовий стаж починає нараховуватися після закінчення трудової діяльності.
Які ще є надбавки для українських пенсіонерів
- За віком
Така щомісячна виплата нараховується автоматично.
- 300 гривень отримують пенсіонери віком від 70 до 74 років;
- 496 гривень – від 75 до 79 років;
- 570 гривень – від 80 років.
Надбавка додається у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.
- За особливих обставин
800 гривень до пенсії можна додати у індивідуальному порядку, звернувшись у ПФУ. Кому надають такі виплати:
- громадянам, що живуть на самоті і не мають працездатних близьких родичів;
- особам від 80 років, які мають погіршений стан здоров'я;
- тим, які потребують особливого догляду.
Для затвердження цих виплат необхідні документальні підтвердження про особливі потреби.
- За утримання дітей
Якщо пенсіонер утримує дитину до 18 років, він має праву на щомісячну надбавку у розмірі – 150 гривень. Для оформлення цієї виплати, зверніться у ПФУ та надайте документи, що засвідчують проживання неповнолітньої особи з вами.