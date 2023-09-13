Нова надбавка для пенсіонерів: як отримати підвищену пенсію

Українські пенсіонери мають декілька видів надбавок. Деякі виплати нараховуються автоматично, за іншими потрібно звернутися у індивідуальному порядку у ПФУ.

Яку надбавку запровадили для українців

Українці, які отримали понаднормовий стаж мають право отримати компенсацію за кожен додатковий рік. Про це розказала представниця ПФУ – Лариса Дика, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Проблеми для Мінфіну: чому міцна гривня не тішить

Станом на тепер, стаж вважається понаднормовим, якщо він перевищує 30 років у жінок і 35 років у чоловіків. Дика пояснила, як саме вираховується надбавка.

Лариса Дика Заступниця начальника ГУ Пенсійного фонду України у Вінницькій області За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, але не більш як на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, зараз – 2 093 гривень. Відповідно, максимум доплати за рік складає 20,93 гривні.

Понаднормовий стаж починає нараховуватися після закінчення трудової діяльності.

Які ще є надбавки для українських пенсіонерів

За віком

Така щомісячна виплата нараховується автоматично.

300 гривень отримують пенсіонери віком від 70 до 74 років;

496 гривень – від 75 до 79 років;

570 гривень – від 80 років.

Надбавка додається у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.

За особливих обставин

800 гривень до пенсії можна додати у індивідуальному порядку, звернувшись у ПФУ. Кому надають такі виплати:

громадянам, що живуть на самоті і не мають працездатних близьких родичів;

особам від 80 років, які мають погіршений стан здоров'я;

тим, які потребують особливого догляду.

Для затвердження цих виплат необхідні документальні підтвердження про особливі потреби.

За утримання дітей

Якщо пенсіонер утримує дитину до 18 років, він має праву на щомісячну надбавку у розмірі – 150 гривень. Для оформлення цієї виплати, зверніться у ПФУ та надайте документи, що засвідчують проживання неповнолітньої особи з вами.