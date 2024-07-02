Нова індексація: коли уряд планує підвищення пенсій

2 липня 2024, 10:34
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Джерело:

Кабмін

Попри війну, уряд планує регулярно проводити перегляд соціальних виплат. Зокрема, і з ціллю стимулювати зростання пенсій.

Коли відбудеться індексація

Кабмін визначив, що індексація має проводитись щороку з 1 березня. Це рішення діятиме протягом 2025 – 2027 років.

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Окрім індексації, уряд також планує такі дії:

  • упорядкування системи пенсійних виплат, її реформування та регулювання;
  • виконання визначених судом рішень, зокрема, погашення заборгованості з виплати пенсій;
  • виплату пенсій особам з окупованих територій, коли ці населені пункти будуть звільнені від загарбників.

До того ж уряд гарантує забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат, які призначені законодавчими актами.

У кого зросте пенсія в липні

В липні зростуть пенсії осіб старше 70 років. Їхні виплати збільшаться, завдяки нарахуванню надбавки за віком.

Розмір цієї доплати зараз такий:

  • особи від 70 до 74 років включно можуть отримати надбавку 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.

Така доплата додається до пенсії автоматично. Надбавка нараховується у місяць, коли у пенсіонера день народження. 

Зверніть увагу! Надбавка за віком надається лише якщо пенсійна виплата особи менш як 10 340,35 гривні.
Автор: Анастасія Зорик