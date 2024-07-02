Нова індексація: коли уряд планує підвищення пенсій
Джерело:Кабмін
Попри війну, уряд планує регулярно проводити перегляд соціальних виплат. Зокрема, і з ціллю стимулювати зростання пенсій.
Коли відбудеться індексація
Кабмін визначив, що індексація має проводитись щороку з 1 березня. Це рішення діятиме протягом 2025 – 2027 років.
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Окрім індексації, уряд також планує такі дії:
- упорядкування системи пенсійних виплат, її реформування та регулювання;
- виконання визначених судом рішень, зокрема, погашення заборгованості з виплати пенсій;
- виплату пенсій особам з окупованих територій, коли ці населені пункти будуть звільнені від загарбників.
До того ж уряд гарантує забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат, які призначені законодавчими актами.
У кого зросте пенсія в липні
В липні зростуть пенсії осіб старше 70 років. Їхні виплати збільшаться, завдяки нарахуванню надбавки за віком.
Розмір цієї доплати зараз такий:
- особи від 70 до 74 років включно можуть отримати надбавку 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Така доплата додається до пенсії автоматично. Надбавка нараховується у місяць, коли у пенсіонера день народження.Зверніть увагу! Надбавка за віком надається лише якщо пенсійна виплата особи менш як 10 340,35 гривні.