Пенсії зростуть на 40% без індексації: хто отримає підвищення цьогоріч

Для частини українців у 2026 році пенсійні виплати можуть зрости на 40% окремо від загальної індексації. Втім, отримати таке підвищення зможуть не всі.

Хто має право на надбавку

Порядок призначення виплати визначений Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Відповідно до нього, право на пенсію за особливі заслуги мають, зокрема, матері, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються і діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Пенсія за особливі заслуги встановлюється саме як надбавка до основної пенсії. Її можуть отримувати люди, яким призначено пенсію за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Скільки можна отримати у 2026 році

Розмір надбавки для багатодітних матерів залежить від кількості дітей і становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. ПФУ підтверджує саме такий діапазон виплати.

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень. Відповідно, розмір надбавки становить:

за п'ятьох дітей – 35%, або близько 908 гривень;

за шістьох дітей – 36%, або близько 934 гривень;

за сімох дітей – 37%, або близько 960 гривень;

за вісьмох дітей – 38%, або близько 986 гривень;

за дев'ятьох дітей – 39%, або близько 1 012 гривень;

за десятьох і більше дітей – 40%, або 1 038 гривень.

Тобто максимальна надбавка для цієї категорії у 2026 році становить 1 038 гривень на місяць.

Чи впливає надбавка на індексацію

Надбавка за особливі заслуги є окремою складовою пенсійної виплати. Тому її не варто плутати із щорічною індексацією основного розміру пенсії. Крім того, оскільки розмір надбавки прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, у разі зміни цього показника змінюватиметься і сума доплати.

До того ж, як ми писали раніше, не всі додаткові виплати до пенсії пов'язані з віком чи страховим стажем. Закон передбачає окремі надбавки для людей, які мають особливі заслуги перед державою.