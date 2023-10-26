Мінімальна та максимальна пенсія: коли чекати на зростання виплат

26 жовтня 2023, 11:41
Читать новость на русском

Уже 1 січня 2024 року мінімальна та максимальна пенсія в Україні зростуть. Це пов'язано зі зміною розміру прожиткового мінімуму передбаченою Бюджетом-2024.

Коли зросте мінімальна пенсія

Тож з 1 січня 2024 року зміни будуть такими:

Читайте також Отримувати пенсію і зарплату не вийде: кому не платитимуть одразу дві виплати

  • мінімальна пенсія – до 2 361 гривні, тобто на 268 гривень;
  • максимальна – до 23 610 гривень.
Нагадаємо! Прожитковий мінімум у 2024 році становитиме – 2 920 гривень.

Зростуть виплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 гривні за кожен додатковий рік. Також збільшаться надбавки, які залежать від прожиткового мінімуму, наприклад:

  • за особливі заслуги;
  • доплати ветеранам війни;
  • розміри різних соцдопомог.

Як зміниться виплати по інвалідності для пенсіонерів у листопаді

Наступного місяця чекати на зростання виплат по інвалідності не варто, усе залишиться як і було.

Зверніть увагу! Щоб отримати таку пенсію потрібно мати від 1 до 15 років страхового стажу. Розмір виплат назначається у певних відсотках від призначеної пенсії за віком.

Розподіл по відсотках такий:

  • I група – 100%;
  • II група – 90%;
  • III група – 50%.

Мінімальна сума виплат така:

  • з інвалідністю I групи – 2 300 гривень;
  • з інвалідністю II та III груп – 2 100 гривень, якщо громадяни не працюють;
  • з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривень, якщо громадяни працюють.

 

Автор: Тетяна Стельмах