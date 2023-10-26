Коли зросте мінімальна пенсія
Тож з 1 січня 2024 року зміни будуть такими:
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- мінімальна пенсія – до 2 361 гривні, тобто на 268 гривень;
- максимальна – до 23 610 гривень.
Зростуть виплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 гривні за кожен додатковий рік. Також збільшаться надбавки, які залежать від прожиткового мінімуму, наприклад:
- за особливі заслуги;
- доплати ветеранам війни;
- розміри різних соцдопомог.
Як зміниться виплати по інвалідності для пенсіонерів у листопаді
Наступного місяця чекати на зростання виплат по інвалідності не варто, усе залишиться як і було.
Розподіл по відсотках такий:
- I група – 100%;
- II група – 90%;
- III група – 50%.
Мінімальна сума виплат така:
- з інвалідністю I групи – 2 300 гривень;
- з інвалідністю II та III груп – 2 100 гривень, якщо громадяни не працюють;
- з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривень, якщо громадяни працюють.