Коли зросте мінімальна пенсія

Тож з 1 січня 2024 року зміни будуть такими:

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мінімальна пенсія – до 2 361 гривні, тобто на 268 гривень;

максимальна – до 23 610 гривень.

Нагадаємо! Прожитковий мінімум у 2024 році становитиме – 2 920 гривень.

Зростуть виплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 гривні за кожен додатковий рік. Також збільшаться надбавки, які залежать від прожиткового мінімуму, наприклад:

за особливі заслуги;

доплати ветеранам війни;

розміри різних соцдопомог.

Як зміниться виплати по інвалідності для пенсіонерів у листопаді

Наступного місяця чекати на зростання виплат по інвалідності не варто, усе залишиться як і було.

Зверніть увагу! Щоб отримати таку пенсію потрібно мати від 1 до 15 років страхового стажу. Розмір виплат назначається у певних відсотках від призначеної пенсії за віком.

Розподіл по відсотках такий:

I група – 100%;

II група – 90%;

III група – 50%.

Мінімальна сума виплат така: