Когда вырастет минимальная пенсия
Так что с 1 января 2024 года изменения будут такими:
Читайте также Получать пенсию и зарплату не получится: кому не будут платить сразу две выплаты
- минимальная пенсия – до 2 361 гривны, то есть на 268 гривен;
- максимальная – до 23 610 гривен.
Вырастут выплаты за сверхурочный стаж с 20,9 до 23,6 гривны за каждый дополнительный год. Также увеличатся надбавки, зависящие от прожиточного минимума, например:
- за особые награды;
- доплаты ветеранам войны;
- размеры разных соцпомощ.
Как изменится выплата по инвалидности для пенсионеров в ноябре
В следующем месяце ждать рост выплат по инвалидности не стоит, все останется, как и было.
Распределение по процентам таково:
- I группа – 100%;
- II группа – 90%;
- III группа – 50%.
Минимальная сумма выплат такова:
- с инвалидностью I группы – 2300 гривен;
- с инвалидностью II и III групп – 2100 гривен, если граждане не работают;
- с инвалидностью II и III групп – 2093 гривен, если граждане работают.