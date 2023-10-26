Когда вырастет минимальная пенсия

Так что с 1 января 2024 года изменения будут такими:

Читайте также Получать пенсию и зарплату не получится: кому не будут платить сразу две выплаты

минимальная пенсия – до 2 361 гривны, то есть на 268 гривен;

максимальная – до 23 610 гривен.

Напомним! Прожиточный минимум в 2024 году составит – 2920 гривен.

Вырастут выплаты за сверхурочный стаж с 20,9 до 23,6 гривны за каждый дополнительный год. Также увеличатся надбавки, зависящие от прожиточного минимума, например:

за особые награды;

доплаты ветеранам войны;

размеры разных соцпомощ.

Как изменится выплата по инвалидности для пенсионеров в ноябре

В следующем месяце ждать рост выплат по инвалидности не стоит, все останется, как и было.

Обратите внимание! Чтобы получить такую пенсию, нужно иметь от 1 до 15 лет страхового стажа. Размер выплат назначается в определенных процентах от назначенной пенсии по возрасту.

Распределение по процентам таково:

I группа – 100%;

II группа – 90%;

III группа – 50%.

Минимальная сумма выплат такова: