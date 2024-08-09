Майже 60% українців вважають, що підвищення пенсійного віку матиме негативні наслідки
9 серпня 2024, 09:33Читать новость на русском
Джерело:Центр Разумкова
Близько 58% опитаних українців вважають, що підвищення пенсійного віку матиме негативні наслідки. Позитивний вплив цього рішення буде недостатнім.
Підвищення пенсійного віку
Ще 16% опитаних вважають що підвищення пенсійного віку матиме рівні негативні та позитивні наслідки. Лише 7% визнали, що такий вимушений крок матиме позитивний вплив на систему.
Читайте також Як оформити пенсію через ДіяПідпис та які документи треба
Українці відповіли до якого віку вони готові працювати:
- 29% відповіли — до 60 років;
- 12% – готові працювати до 61−65 років;
- 3% – до 66−70 років;
- 15% – до 50−59 років.
Які проблеми на ринку праці виділили українці
- мобілізацію працівників — 73%,
- дефіцит кадрів — 53%,
- відтік кваліфікованих кадрів за кордон — 48%,
- тінізацію економічних відносин — 26%,
- диспропорції у зарплатних очікуваннях кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу — 22%,
- неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами, старшими 40 років — 19%.