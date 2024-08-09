Майже 60% українців вважають, що підвищення пенсійного віку матиме негативні наслідки

Близько 58% опитаних українців вважають, що підвищення пенсійного віку матиме негативні наслідки. Позитивний вплив цього рішення буде недостатнім.

Підвищення пенсійного віку

Ще 16% опитаних вважають що підвищення пенсійного віку матиме рівні негативні та позитивні наслідки. Лише 7% визнали, що такий вимушений крок матиме позитивний вплив на систему.

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Українці відповіли до якого віку вони готові працювати:

29% відповіли — до 60 років;

12% – готові працювати до 61−65 років;

3% – до 66−70 років;

15% – до 50−59 років.

Які проблеми на ринку праці виділили українці

мобілізацію працівників — 73%,

дефіцит кадрів — 53%,

відтік кваліфікованих кадрів за кордон — 48%,

тінізацію економічних відносин — 26%,

диспропорції у зарплатних очікуваннях кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу — 22%,

неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами, старшими 40 років — 19%.

Близько 20% громадян відповіли, що не можуть або не хочуть працювати.Опитування провели соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років.Похибка вибірки не перевищує 2,3%.