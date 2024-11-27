Уже з 1 грудня набуде чинності "історичне" підвищення податків, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчим часом. Вони набудуть чинності вже з 1 грудня.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на Дениса Шмигаля в етері телемарафону. Він зауважив, що 60% державного бюджету на наступний рік буде спрямовано на сектор безпеки та оборони.

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Коли в Україні зростуть податки

Шмигаль повідомив, що закони про державний бюджет на 2025 рік та зміни до податкового кодексу будуть підписані найближчими днями і наберуть чинності з 1 грудня.

Уряд вже звернувся до президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного,

– повідомив прем'єр.

Він зазначив, що після підписання цих законів Україна отримає додаткові кошти для закупівлі зброї, амуніції та виплати зарплат працівникам Сил безпеки й оборони.

Також Шмигаль нагадав, що 60% витрат державного бюджету на наступний рік буде спрямовано на сектор безпеки та оборони.

"Наступного року ми витратимо на армію понад 2,2 трильйона гривень – значно більше, ніж бюджет країни мирного часу", – сказав він.