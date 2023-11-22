Неприємний сюрприз під ялинкою: НБУ анонсував ймовірне підвищення тарифів

Попри встановлений мораторій на підвищення тарифів на певні комунальні послуги, їх вартість все ж може змінитися. У НБУ попередили, що ймовірно заборони не дотримаються.

НБУ попередив про підвищення тарифів

Нині уряд повідомив населення, що до кінця опалювального сезону тарифи підіймати не будуть. У звіті НБУ також вказано, що до 2025 року підвищення тарифів на газ, теплопостачання та гарячу воду очікувати не варто.

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Очікується, що в майбутньому урядові рішення стосовно тарифів враховуватимуть їх соціальну значущість, попри необхідність вирішувати проблеми в енергетичному секторі. Поки що уряд розглядає можливість підняти тарифи, але конкретних рішень немає.

Продовження мораторію спричинене ймовірним зростанням адміністративної інфляції. У НБУ вважають, що ближче до 2025 року адміністративна інфляція може досягти 19%.

Яка реальна ціна електроенергії для населення

У жовтні ціна газу зросла до 15 196 гривень за 1 тисячу кубометрів без ПДВ, тобто на 2,3% порівняно з попереднім місяцем.

Голова енергорегулятора України Костянтин Ущаповський розповів, що реальний тариф для населення становить 5,5 – 5,8 гривні за кіловат-годину без ПДВ.

Тобто нинішня вартість електроенергії, 2,6 гривні за кіловат-годину, є вдвічі меншої ніж мала б бути. Глобально, через цю різницю регулятор недоотримує 125 мільярдів гривень, а от борги України на ринку електроенергії становлять 60 мільярдів гривень.

На думку Костянтина Ущаповського, потрібно підвищити тарифи для населення, адже цього просять і наші європейські партнери.