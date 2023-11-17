Який ринковий тариф на електроенергію для населення

Реальний тариф на електроенергію для населення, якщо взяти всі складові, сягає 5,5-5,8 гривні за кіловат-годину, зі слів Ущаповського. Це обґрунтована ринкова ціна без ПДВ.

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Тобто актуальна вартість для населення у розмірі 2,6 гривні за кіловат-годину виходить вдвічі меншою за реальні затрати. При цьому, абсолютна різниця сягає близько 125 мільярдів гривень, в той час, як борги на ринку електроенергії становлять 60 мільярдів гривень.

Чи очікувати змін у тарифах

На думку Ущаповського, потрібно здійснювати певні дії щодо тарифів на електроенергію для населення, адже цього просять і наші європейські партнери.

Ми йдемо в Євросоюз і воюємо за наш європейський вибір, тому вимушені це робити. Проте ми повинні чітко розуміти, які запобіжники треба поставити, щоб не постраждали незахищені верстви населення. Ця робота зроблена, усе це можна запускати,

– сказав голова електрорегулятора.

Яка актуальна ситуація з тарифами на електроенергію в Україні

Востаннє тарифи на диспетчеризацію та передачу електричної енергії підвищувалися у грудні 2022 року. Тоді НКРЕКП затвердила підвищення тарифів "Укренерго" у три етапи протягом першого півріччя 2023 року. У підсумку, тариф на диспетчеризацію зріс на 54%, а тариф на передачу електроенергії – на 40%

Нині тариф для українців становить 2,64 гривні за кіловат-годину.

Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" з листопада місяця платять:

за I клас напруги – 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ;

II клас напруги – 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі":

I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ;

II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПАТ "Укрзалізниця":