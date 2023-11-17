Какой рыночный тариф на электроэнергию для населения

Реальный тариф на электроэнергию для населения, если взять все составляющие, достигает 5,5-5,8 гривны за киловатт-час, по словам Ущаповского. Это обоснованная рыночная цена без НДС.

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То есть актуальная стоимость для населения в размере 2,6 гривны за киловатт-час получается вдвое меньше реальных затрат. При этом абсолютная разница достигает около 125 миллиардов гривен, в то время как долги на рынке электроэнергии составляют 60 миллиардов гривен.

Ожидать ли изменений в тарифах

По мнению Ущаповского, нужно совершать определенные действия по тарифам на электроэнергию для населения, ведь этого просят и наши европейские партнеры.

Мы идем в Евросоюз и сражаемся за наш европейский выбор, поэтому вынуждены это делать. Однако мы должны четко понимать, какие предохранители следует поставить, чтобы не пострадали незащищенные слои населения. Эта работа сделана, все это можно запускать,

– сказал глава электрорегулятора.

Какая актуальная ситуация с тарифами на электроэнергию в Украине

Последний раз тарифы на диспетчеризацию и передачу электрической энергии повышались в декабре 2022 года. Тогда НКРЭКУ утвердило повышение тарифов "Укрэнерго" в три этапа в течение первого полугодия 2023 года. В итоге тариф на диспетчеризацию вырос на 54%, а тариф на передачу электроэнергии – на 40%.

В настоящее время тариф для украинцев составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

Малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" с ноября месяца платят:

за I класс напряжения – 638,6 копейки за киловатт-час по НДС;

II класс напряжения – 704,8 копейки за киловатт-час по НДС.

Малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" :

I класс напряжения – 661,5 копейки за киловатт-час по НДС;

II класс напряжения – 790,8 копейки за киловатт-час по НДС.

Малые небытовые клиенты сетей ПАО "Укрзализныця" :