НБУ предупредил о повышении тарифов

В настоящее время правительство сообщило населению, что до конца отопительного сезона тарифы поднимать не будут. В отчете НБУ также указано, что до 2025 года повышения тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду не стоит ожидать.

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Ожидается, что в будущем правительству решения о тарифах будут учитывать их социальную значимость, несмотря на необходимость решать проблемы в энергетическом секторе. Пока что правительство рассматривает возможность поднять тарифы, но конкретных решений нет.

Продолжение моратория вызвано возможным ростом административной инфляции. В НБУ считают, что ближе к 2025 году административная инфляция может достигнуть 19%.

Напомним! В октябре цена газа выросла до 15 196 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС, то есть на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Какова реальная цена электроэнергии для населения

Глава энергорегулятора Украины Константин Ущаповский рассказал, что реальный тариф для населения составляет 5,5 – 5,8 гривны за киловатт-час без НДС.

То есть нынешняя стоимость электроэнергии, 2,6 гривны за киловатт-час, вдвое меньше, чем должна быть. Глобально из-за этой разницы регулятор недополучает 125 миллиардов гривен, а вот долги Украины на рынке электроэнергии составляют 60 миллиардов гривен.

По мнению Константина Ущаповского, нужно повысить тарифы для населения, потому что этого просят и наши европейские партнеры.