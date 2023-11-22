Как подать показатели газа

При потреблении газа следует подавать показатели с 1 по 5 число месяца. Однако не стоит забывать, что украинцы платят еще и за транспортировку ресурса фиксированную цену, поэтому она начисляется автоматически.

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Данные по счетчику можно подать так:

передавать показания оператору ГРМ (облгаза);

на сайте или в чат-боте облгаза;

позвонив в контакт-центр облгаза.

Обратите внимание! Поверку счетчика газа следует проводить раз в два года. Все граждане, у которых этот срок, должны обратиться к поставщику и заказать соответствующую услугу. Исключением являются люди, проживающие на временно оккупированных территориях.

Какая ситуация с тарифами на газ

Поскольку 90% населения пользуются услугами Нефтегаза, то сейчас для них тариф действует на уровне 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС).

У других поставщиков цены отличаются друг от друга. Да, они колеблются от 7,7 гривны за кубометр газа (Эру людям) до 9,9 гривны за кубометр газа (Светогаз).

Будут ли расти тарифы

До конца отопительного сезона тарифы не изменятся. НБУ отмечает, что пересмотр стоимости коммуналки ожидается только в 2025 году. Однако риск таки существует. Дело в том, что международные партнеры настаивают на проведении реформ, в том числе и в газовой отрасли.