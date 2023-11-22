Как получить свою переплату

В компании объяснили, что забрать переплату у бывшего поставщика может только клиент. Для этого нужно:

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написать заявление на возврат переплаты (ее рассмотрение обычно занимает 5 рабочих дней, после чего возвращают деньги);

если средства не вернули, бывший клиент имеет право на компенсацию в размерах, установленных Минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и снабжению природным газом, согласно постановлению №1156 НКРЭКУ.

Стоимость газа сейчас

Так как почти 98% украинцев являются клиентами "Нафтогаз", их тариф составляет – 7,96 гривны за кубометр газа. Однако есть и другие поставщики, у которых цена отличается.

Напомним! До конца отопительного сезона повышения тарифа на газ не запланировано.