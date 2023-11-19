Когда-то существовала только одна платежка, которая включала цену на газ как товар, цену на его транспортировку, а также обслуживание сетей. Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, добавив, что когда платежку разделили, то учли только первые два пункта.

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За что теперь будут платить украинцы

В разделенных платежках забыли прописать, кто и за какие средства должен осуществлять техническое обслуживание сетей, идущих по многоквартирным домам.

Часть, которая раньше была в едином счете, исчезла. Оказалось, что некому осуществлять проверку и техническое обслуживание сетей,

– сказал экономист.

Исторически сложилось так, что сохранение этих сетей является ответственностью владельца дома, ОСМД или другой управляющей им организации. Вопрос состоит в том, где найти средства. Следовательно, сейчас идет обсуждение новой платежки, которая будет финансировать техническое обслуживание сетей. Это действительно нужно, потому что их давно не обслуживали, они нуждаются в поверке и соответственно средствам, чтобы это сделать.

Олег Пендзин объяснил, какую новую платежку могут получить украинцы: смотрите видео

По словам экономиста, техническое обслуживание в многоквартирных домах нужно проводить раз в полгода, в частных – раз в год. При этом неважно, кто это будет делать, но средства нужны.

"Я думаю, это начнется с нового отопительного сезона. Сейчас активно прорабатывают законодательную и нормативную базу для того, чтобы ввести дифференцированную оплату за этот вид услуг", – добавил Пендзин.

Что известно о "третьей платежке" за газ