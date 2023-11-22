Як отримати свою переплату

У компанії пояснили, що забрати переплату у колишнього постачальника може лише сам клієнт. Для цього потрібно:

Читайте також Який новий пункт може зʼявитися в платіжках за газ: Пендзин пояснив, на що підуть кошти

написати заяву на повернення переплати (її розгляд зазвичай займає 5 робочих днів, після чого повертають гроші);

якщо кошти не повернули, колишній клієнт має право на компенсацію в розмірах, які встановлені Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, згідно з постановою №1156 НКРЕКП.

Вартість газу зараз

Так як майже 98% українців є клієнтами Нафтогаз, їх тариф становить – 7,96 гривні за кубометр газу. Проте є й інші постачальники в яких ціна відрізняється.

Нагадаємо! До кінця опалювального сезону, підвищень тарифу на газ не заплановано.