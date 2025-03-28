Окупанти оголосили про підвищення тарифів на ТОТ: як зміняться ціни на комуналку
- На тимчасово окупованих територіях України зростуть комунальні платежі у три рази з 1 липня, а тарифи зростатимуть поетапно на 75%.
- Попри зростання тарифів, кошти на капітальні ремонти не передбачені, що свідчить про деградацію та злидні, попри обіцянки відновлення.
Комунальні платежі на тимчасово окупованих територіях України зростуть у три рази. Воно відбудеться вже 1 липня.
На ТОТ зростуть ціни на комуналку
Зокрема підвищення буде "поетапним", пише 24 Канал з посиланням на Центр Національного Спротиву.
Читайте також Деяким українцям уряд спростив порядок пенсійних виплат
У дописі йдеться, що на тимчасово окупованих територіях окупанти анонсували підвищення тарифів на комунальні послуги на 75%. Однак колаборанти намагаються "заспокоїти" населення тим, що "підвищення буде поетапним".
Але вже з 1 липня мешканці платитимуть 25 російських рублів за кубометр води, якої в кранах, як зазвичай, немає. І це лише перший етап здорожчання,
— наголосили у ЦНС.
Більше доведеться заплатити ще й за "утримання" будинків. Окупанти стверджують, що "необхідні ремонти" після руйнувань, які вчинили ж російські військові.
Однак у тарифах не закладено коштів на капремонти. Тобто росіяни збиратимуть гроші на ремонт, але його очікувати не слід.
Зауважте! У ЦНС підкреслили, що поки пропаганда обіцяє "відновлення", реальність — це "повна деградація та злидні".