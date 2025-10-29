Підземний дитсадок у Харкові коштує як дві школи: Терехов назвав ціну безпеки дітей
- Будівництво підземного дитсадка в Харкові коштуватиме 250 мільйонів гривень, що вдвічі дорожче, ніж підземна школа.
- 22 жовтня росіяни атакували приватний дитячий садок у Харкові, але завдяки вихователям діти не постраждали.
Росія продовжує атакувати українські міста ракетами та дронами, руйнуючи будинки, школи та навіть дитячі садочки, як нещодавно у Харкові. Для безпеки дітей потрібно будувати підземні заклади освіти, але на це знадобляться сотні мільйонів гривень.
Скільки коштує будівництво садка?
Зокрема, будівництво підземного дитсадочка коштуватиме вдвічі дорожче, ніж підземної школи. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов під час форуму "Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє", передає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
Дивіться також "Всі злякалися, а я – ні": маленький хлопчик розповів про страшний удар по дитсадку в Харкові
- За словами Терехова, будівництво підземної школи коштувало 110 мільйонів гривень.
- Тоді як вартість зведення підземного дитсадка очікувано складе 250 мільйонів гривень.
Але якщо ми хочемо зберегти наше населення, якщо ми хочемо зберегти наше майбутнє, нам потрібно йти на ці витрати і будувати, будувати і будувати,
– наголосив мер Харкова.
Важливо! Будівництво підземних закладів освіти сьогодні особливо гостро стоїть перед прифронтовими громадами, які зазнають нищівних ударів російської армії постійно.
Що відомо про атаку на садок у Харкові?
Нагадаємо, 22 жовтня росіяни вдарили по приватному дитячому садочку у Харкові, розташованому у Холодногірському районі міста.
У будівлю дитячого садка було одразу кілька прямих влучань "Шахедами". Від сили ударів другий поверх повністю склався, повідомив Ігор Терехов. Діти не постраждали лише завдяки своєчасній реакції вихователів.
На щастя, виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. І щойно рятувальники дісталися до підвалу, всіх 48 дітей евакуювали,
– розповів міський голова Харкова.
Варто знати! Діти під час атаки дуже налякалися, як і їхні батьки. Усіх дітей одразу оглянули медики й підтвердили, що вони в задовільному стані.
Що ще відомо про обстріл Харкова 22 жовтня?
Унаслідок російського удару по Харкову 22 жовтня загинув один чоловік і ще семеро людей зазнали поранень. Більшість постраждалих – працівники комунальних служб, які саме працювали на місці трагедії. Загиблий – 40-річний комунальник, який разом із колегами прибирав вулицю неподалік будівлі, куди влучив дрон.
За попередніми даними, у цьому нападі Росія вперше могла застосувати реактивний "Шахед" по самому Харкову. Раніше такі безпілотники з реактивними двигунами вже використовували проти області, зокрема били по Лозовій, однак у місті їхніх ударів досі не фіксували.
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що окупанти навмисно цілили в навчальний заклад. Дозвільні документи на його роботу перевірятимуть, однак у місті справді функціонує чимало приватних дитсадків. Міська влада при цьому наголошує, що Харкову критично бракує підземних садочків і шкіл, які могли б забезпечити дітям реальний захист під час атак.