Підземний дитсадок у Харкові коштує як дві школи: Терехов назвав ціну безпеки дітей

Росія продовжує атакувати українські міста ракетами та дронами, руйнуючи будинки, школи та навіть дитячі садочки, як нещодавно у Харкові. Для безпеки дітей потрібно будувати підземні заклади освіти, але на це знадобляться сотні мільйонів гривень.

Скільки коштує будівництво садка?

Зокрема, будівництво підземного дитсадочка коштуватиме вдвічі дорожче, ніж підземної школи. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов під час форуму "Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє", передає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

За словами Терехова, будівництво підземної школи коштувало 110 мільйонів гривень.

Тоді як вартість зведення підземного дитсадка очікувано складе 250 мільйонів гривень.

Але якщо ми хочемо зберегти наше населення, якщо ми хочемо зберегти наше майбутнє, нам потрібно йти на ці витрати і будувати, будувати і будувати,

– наголосив мер Харкова.

Важливо! Будівництво підземних закладів освіти сьогодні особливо гостро стоїть перед прифронтовими громадами, які зазнають нищівних ударів російської армії постійно.

Що відомо про атаку на садок у Харкові?

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни вдарили по приватному дитячому садочку у Харкові, розташованому у Холодногірському районі міста.

У будівлю дитячого садка було одразу кілька прямих влучань "Шахедами". Від сили ударів другий поверх повністю склався, повідомив Ігор Терехов. Діти не постраждали лише завдяки своєчасній реакції вихователів.

На щастя, виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. І щойно рятувальники дісталися до підвалу, всіх 48 дітей евакуювали,

– розповів міський голова Харкова.

Варто знати! Діти під час атаки дуже налякалися, як і їхні батьки. Усіх дітей одразу оглянули медики й підтвердили, що вони в задовільному стані.

Що ще відомо про обстріл Харкова 22 жовтня?