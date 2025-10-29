Подземный детсад в Харькове стоит как две школы: Терехов назвал цену безопасности детей
- Строительство подземного детсада в Харькове будет стоить 250 миллионов гривен, что вдвое дороже, чем подземная школа.
- 22 октября россияне атаковали частный детский сад в Харькове, но благодаря воспитателям дети не пострадали.
Россия продолжает атаковать украинские города ракетами и дронами, разрушая дома, школы и даже детские сады, как недавно в Харькове. Для безопасности детей нужно строить подземные учебные заведения, но на это понадобятся сотни миллионов гривен.
Сколько стоит строительство садика?
В частности, строительство подземного детсада будет стоить вдвое дороже, чем подземной школы. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов во время форума "Украинский Юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее", передает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.
Смотрите также "Все испугались, а я – нет": маленький мальчик рассказал о страшном ударе по детсаду в Харькове
- По словам Терехова, строительство подземной школы стоило 110 миллионов гривен.
- Тогда как стоимость возведения подземного детсада ожидаемо составит 250 миллионов гривен.
Но если мы хотим сохранить наше население, если мы хотим сохранить наше будущее, нам нужно идти на эти расходы и строить, строить и строить,
– подчеркнул мэр Харькова.
Важно! Строительство подземных учебных заведений сегодня особенно остро стоит перед прифронтовыми громадами, которые испытывают сокрушительные удары российской армии постоянно.
Что известно об атаке на садик в Харькове?
Напомним, 22 октября россияне ударили по частному детскому саду в Харькове, расположенном в Холодногорском районе города.
В здание детского сада было сразу несколько прямых попаданий "Шахедами". От силы ударов второй этаж полностью сложился, сообщил Игорь Терехов. Дети не пострадали только благодаря своевременной реакции воспитателей.
К счастью, воспитательницы успели вовремя спустить малышей в простое укрытие в том же помещении. И как только спасатели добрались до подвала, всех 48 детей эвакуировали,
– рассказал городской голова Харькова.
Стоит знать! Дети во время атаки очень напугались, как и их родители. Всех детей сразу осмотрели медики и подтвердили, что они в удовлетворительном состоянии.
Что еще известно об обстреле Харькова 22 октября?
В результате российского удара по Харькову 22 октября погиб один человек и еще семь человек получили ранения. Большинство пострадавших – работники коммунальных служб, которые как раз работали на месте трагедии. Погибший – 40-летний коммунальщик, который вместе с коллегами убирал улицу недалеко от здания, куда попал дрон.
По предварительным данным, в этом нападении Россия впервые могла применить реактивный "Шахед" по самому Харькову. Ранее такие беспилотники с реактивными двигателями уже использовали против области, в частности били по Лозовой, однако в городе их ударов до сих пор не фиксировали.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что оккупанты намеренно целились в учебное заведение. Разрешительные документы на его работу будут проверять, однако в городе действительно функционирует немало частных детсадов. Городская власть при этом отмечает, что Харькову критически не хватает подземных садов и школ, которые могли бы обеспечить детям реальную защиту во время атак.