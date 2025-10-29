Сколько стоит строительство садика?

В частности, строительство подземного детсада будет стоить вдвое дороже, чем подземной школы. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов во время форума "Украинский Юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее", передает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

По словам Терехова, строительство подземной школы стоило 110 миллионов гривен.

Тогда как стоимость возведения подземного детсада ожидаемо составит 250 миллионов гривен.

Но если мы хотим сохранить наше население, если мы хотим сохранить наше будущее, нам нужно идти на эти расходы и строить, строить и строить,

– подчеркнул мэр Харькова.

Важно! Строительство подземных учебных заведений сегодня особенно остро стоит перед прифронтовыми громадами, которые испытывают сокрушительные удары российской армии постоянно.

Что известно об атаке на садик в Харькове?

Напомним, 22 октября россияне ударили по частному детскому саду в Харькове, расположенном в Холодногорском районе города.

В здание детского сада было сразу несколько прямых попаданий "Шахедами". От силы ударов второй этаж полностью сложился, сообщил Игорь Терехов. Дети не пострадали только благодаря своевременной реакции воспитателей.

К счастью, воспитательницы успели вовремя спустить малышей в простое укрытие в том же помещении. И как только спасатели добрались до подвала, всех 48 детей эвакуировали,

– рассказал городской голова Харькова.

Стоит знать! Дети во время атаки очень напугались, как и их родители. Всех детей сразу осмотрели медики и подтвердили, что они в удовлетворительном состоянии.

Что еще известно об обстреле Харькова 22 октября?