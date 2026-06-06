Не лише виплати: на які пільги можуть розраховувати люди з інвалідністю І групи

Частина українців з інвалідністю має право на широкий перелік соціальних гарантій від держави. Серед них є не лише грошові виплати, а й низка важливих пільг у повсякденному житті.

На які пільги можуть розраховувати люди з інвалідністю І групи?

Люди з інвалідністю І групи належать до категорій громадян, для яких держава передбачила не лише пенсійне забезпечення та соціальні виплати, а й широкий перелік додаткових пільг. Частина з них дозволяє суттєво зменшити витрати на лікування, транспорт та оплату окремих послуг, йдеться у Законі України.

Цікаво Стаж 25 років і вихід на пенсію: скільки платитиме держава

Обсяг державної підтримки залежить від статусу особи, підстав встановлення інвалідності та виду соціального забезпечення, яке вона отримує. Водночас низка пільг гарантується на загальному рівні та діє по всій території України.

Які медичні пільги доступні?

Одним із головних напрямів підтримки залишається забезпечення необхідними медичними засобами та виробами реабілітації.

В тому числі, громадяни, які отримують мінімальну пенсію або державну соціальну допомогу, можуть претендувати на безоплатне або пільгове отримання ліків за рецептом лікаря. Також на спеціальних умовах надаються окремі технічні засоби реабілітації та медичні вироби.

Серед них:

слухові апарати;

окуляри;

зубні та щелепні протези;

крісла колісні та електровізки;

інші засоби пересування, рекомендовані медико-соціальною експертизою.

Які транспортні пільги передбачені

Особи з інвалідністю І групи мають право безкоштовно користуватися міським та приміським громадським транспортом. Таке право поширюється і на супроводжуючу особу, якщо її присутність необхідна для пересування громадянина.

Важливо! Законодавство також передбачає додаткові транспортні пільги під час поїздок територією України. У визначений період року для таких громадян діє знижка на перевезення залізничним, автомобільним, авіаційним та річковим транспортом.

Окремі додаткові гарантії також передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Що передбачено для оплати комунальних послуг?

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг залежать від конкретного статусу особи. Зокрема, громадяни з інвалідністю внаслідок війни можуть користуватися стовідсотковою компенсацією витрат на комунальні послуги в межах встановлених соціальних нормативів.

Для окремих категорій постраждалих від Чорнобильської катастрофи законодавство передбачає право на 50% знижку під час оплати житлово-комунальних послуг після оформлення відповідних документів.

Які ще соціальні гарантії діють?

Крім базових пільг, особи з інвалідністю І групи можуть розраховувати на низку додаткових видів підтримки, як от:

першочергове встановлення домашнього телефону;

забезпечення технічними засобами для людей із порушеннями слуху;

послуги сурдоперекладу;

санаторно-курортне лікування за державними програмами;

окремі види допомоги для дітей з інвалідністю та їхніх родин.

Які виплати отримують люди з інвалідністю І групи?