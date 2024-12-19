Які пільги матимуть батьки учасника бойових дій у 2025 році

Законодавством передбачено ряд пільг для родин учасників бойових дій в Україні. Зокрема, батьки осіб зі статусом УБД можуть розраховувати на знижки на комунальні послуги.

Пільги для батьків учасників бойових дій 2025

Згідно з законодавством, члени родини учасників бойових дій мають право на знижки на комунальні послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.

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Для отримання таких пільг учасник бойових дій повинен подати довідку про склад своєї родини, в яку можуть бути включені непрацездатні батьки, що не працюють і проживають з ним.

На основі цієї довідки надаються наступні пільги:

Знижка 75% на комунальні послуги для учасника бойових дій.

Знижка 100% на комунальні послуги для осіб з інвалідністю. Знижки надаються лише на певну кількість квадратних метрів житла.

Окрім того, сім'ї, що складаються лише з непрацездатних осіб, мають право на знижку 75% на оплату газу для опалення житла.

Важливо! Знижка надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі: 42 квадратні метри на кожну особу, яка має право на пільгу, та 21 квадратний метр на всю сім'ю.