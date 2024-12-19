Льготы для родителей участников боевых действий 2025

Согласно законодательству, члены семьи участников боевых действий имеют право на скидки на коммунальные услуги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.

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Для получения таких льгот участник боевых действий должен подать справку о составе своей семьи, в которую могут быть включены нетрудоспособные родители, не работающие и проживающие с ним.

На основе этой справки предоставляются следующие льготы:

Скидка 75% на коммунальные услуги для участника боевых действий.

Скидка 100% на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью. Скидки предоставляются только на определенное количество квадратных метров жилья.

Кроме того, семьи, состоящие только из нетрудоспособных лиц, имеют право на скидку 75% на оплату газа для отопления жилья.

Важно! Скидка предоставляется на двойной размер нормативной отапливаемой площади: 42 квадратных метра на каждое лицо, которое имеет право на льготу, и 21 квадратный метр на всю семью.